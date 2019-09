Stan Wawrinka sera présent à Anvers, un plateau relevé pour le public belge

L’European Open a beau être un tournoi ATP 250, il rassemblera quelques-uns des meilleurs joueurs de tennis de la planète. Vendredi matin, l’organisation du tournoi anversois, qui se déroule du 13 au 20 octobre à la Lotto Arena, a confirmé la présence du Suisse Stan Wawrinka (ATP 21), triple lauréat en Grand Chelem. Outre Wawrinka, solide membre du top mondial depuis des années, l’European Open accueillera aussi l’Écossais Andy Murray, ancien N.1 mondial, les Français Gaël Monfils (ATP 12), Jo-Wilfried Tsonga (ATP 39), Richard Gasquet (ATP 41) et Benoit Paire (ATP 23), les Argentins Diego Schwartzman (ATP 16) et Guido Pella (ATP 22) ainsi que le Canadien Milos Raonic (ATP 25). Sans oublier les Belges David Goffin, 15e mondial, et Steve Darcis.

Directeur du tournoi, Dick Norman s’est déclaré particulièrement fier de pouvoir amener un joueur de ce calibre. « Ce sera une édition excessivement forte. Le nombre de joueurs exceptionnels présents à Anvers dans deux semaines est presque incroyable! », s’est exclamé l’ancien professionnel.

Wawrinka, vainqueur de l’Open d’Australie (2014), Roland Garros (2015) et l’US Open (2016), reste cependant sur deux forfaits de rang et n’a plus joué depuis sa défaite en quarts de finale de l’US Open contre le Russe Daniil Medvedev, futur finaliste. Il a renoncé à participer à Saint-Pétersbourg mi-septembre avant de déclarer forfait pour le tournoi de Tokyo, qui débute la semaine prochaine. Pour le Suisse de 34 ans, le rendez-vous dans la ville portuaire tombe entre le lucratif tournoi Masters 1000 de Shanghai et celui de Bâle, dans son pays.

Si le tirage au sort du tableau de la 4e édition de l’European Open s’effectuera le 12 octobre, il est déjà certain qu’Andy Murray sera au programme du mardi soir alors que David Goffin débutera sa compétition le jeudi soir.

Gasquet (2016), Tsonga (2017) et le Britannique Kyle Edmund (2018) ont remporté les trois premières éditions de l’actuel plus grand rendez-vous belge de tennis.

Source: Belga