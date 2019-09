Plus de 7.000 spectateurs déjà prêts pour le concert d’Angèle

Les accès à la Grand-Place de Bruxelles ont été fermés par la police vendredi vers 19h40, soit plus d’une heure avant le début du concert gratuit d’Angèle et de ses artistes invités, point d’orgue de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a indiqué la police de Bruxelles-Ixelles. La capacité maximale avait été fixée à quelque 6.000 personnes, en tenant compte des infrastructures installées. La police conseille à ceux qui se sont vu refuser l’accès à la Grand-Place de se diriger vers l’écran géant installé place De Brouckère. A 20h00, plus d’un millier de personnes y étaient déjà rassemblées et d’autres continuaient à arriver. La Une diffusera par ailleurs la soirée en direct à partir de 21h00.

A l’affiche du concert gratuit donné sur la Grand-Place figurent la chanteuse Angèle mais aussi son frère Roméo Elvis et les artistes Mc Solaar, Tamino, Jeanne Aded, Aloïse Sauvage, Alain Souchon ainsi que Caballero et Jeanjass. Une zone a été prévue pour les personnes à mobilité réduite.

La Fête de la Communauté française met depuis 1981 en avant le patrimoine culturel, musical et artistique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Plusieurs projections de films, débats et événements culturels sont organisés gratuitement jusqu’à dimanche dans le cadre de ces festivités.

Source: Belga