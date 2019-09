Nouveau le 1er octobre – Le nouveau sac bleu débarque en province de Namur et à Héron

L’intercommunale BEP Environnement ouvre la danse en Wallonie et introduit le nouveau sac bleu, dès le 1er octobre, en province de Namur. La ville de Héron (province de Liège) embraie également. Pots de yaourt, raviers de beurre, barquettes en plastique de fromage ou encore films en plastique pourront désormais finir dans ces sacs PMC « élargis ». Jusqu’ici, seuls les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons y étaient autorisés. Les anciens sacs restent valables indéfiniment. Les citoyens pourront donc les proposer à la collecte, en y ajoutant les nouveaux emballages en plastique admis à partir du 1er octobre. Le prix du rouleau reste lui inchangé.

Ce nouveau tri entraînera une baisse des déchets résiduels de 6 à 8kg par an et par habitant.

Source: Belga