Nouveau le 1er octobre – Hausse des salaires pour les ouvriers du transport de marchandises et logistique

Les salaires réels et barémiques ainsi que la prime d’ancienneté des ouvriers du secteur transport de marchandises et de la logistique augmenteront de 1,1% à partir du 1er octobre. L’accord pour les années 2019 et 2020 a été conclu en juin dernier. Cette augmentation salariale concerne le personnel roulant, non roulant et de garage.

Les partenaires sociaux se sont par ailleurs engagés à poursuivre et intensifier la lutte contre le dumping social, ainsi qu’à soutenir le développement de lieux de repos sécurisés et confortables pour les chauffeurs.

Source: Belga