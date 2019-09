L’universitaire belge Natacha Delrez gagnante du concours « Ma thèse en 180 secondes »

L’universitaire belge Natacha Delrez (ULiège) a remporté la sixième finale internationale du concours francophone de vulgarisation et d’éloquence « Ma thèse en 180 secondes », organisé jeudi soir à Dakar au Sénégal. Son exposé a détaillé sa thèse de recherche scientifique sur l’infection des anguilles. « Natacha Delrez, doctorante en Médecine vétérinaire à l’Université de Liège est la lauréate de la 6e finale internationale du concours ‘Ma thèse en 180 secondes' », a communiqué sur Twitter l’université belge jeudi soir, adressant ses félicitations à la gagnante.

L’universitaire liégeoise présentait jeudi soir sa thèse: « Infection of European eel (Anguilla Anguilla) by Anguillid herpesvirus 1: from basic research to conservation programs » ou « Il était une fois l’anguille, le virus et la luciole ».

Le concours interuniversitaire vise à résumer et vulgariser un sujet de thèse sur scène, en seulement trois minutes. L’exposé est réalisé avec l’appui d’une seule diapositive et vise à informer le grand public sur la recherche scientifique.

Le deuxième prix du concours a été décerné à Tianarilalaina Tantely Andriamampianina de l’université de Mahajanga à Madagascar, et le troisième prix à Tom Mebarki de l’université d’Aix-Marseille en France.

