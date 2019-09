Le New York Times défend la publication d’éléments publiés sur le lanceur d’alerte

Le directeur de la rédaction du New York Times a défendu la publication de certains éléments sur l’identité du lanceur d’alerte à l’origine de la procédure de destitution lancée contre Donald Trump, estimant qu’elle était nécessaire pour permettre aux lecteurs de jauger sa crédibilité. « Le président et certains de ses partisans ont attaqué la crédibilité du lanceur d’alerte », et « le président lui-même a qualifié son compte-rendu de +manoeuvre politique grossière+ », a fait valoir le directeur de la rédaction, Dean Baquet, dans le quotidien vendredi.

« Nous avons décidé de publier des informations limitées sur le lanceur d’alerte – y compris le fait qu’il travaille pour une agence apolitique, et que sa plainte est basée sur sa connaissance en profondeur et sa compréhension de la Maison Blanche – car nous voulions donner aux lecteurs des informations qui leur permettent de juger eux-mêmes s’il est crédible ou non ».

Le New York Times avait révélé jeudi que le lanceur d’alerte, était un employé de la CIA, un temps posté à la Maison Blanche, connaissant bien la politique étrangère américaine envers l’Europe et la situation politique ukrainienne.

La publication de ces informations a été qualifiée de « dangereuse, tant « professionnellement » que « personnellement » par l’avocat du lanceur d’alerte, comme par d’autres personnes travaillant dans les renseignements.

« Vous savez ce qu’on faisait au bon vieux temps (…) en cas de trahison par des espions? « , a d’ailleurs insinué Donald Trump lors d’un échange privé qui a fuité jeudi. « On traitait ça un peu différemment qu’aujourd’hui… »

Lors de son audition au Congrès jeudi, le directeur du renseignement national, Joseph Maguire, a assuré qu’il avait « tout fait pour protéger l’identité » du lanceur d’alerte.

Son nom n’est en principe connu que de ses avocats et de l’inspecteur général du Renseignement national, premier destinataire du signalement qu’il avait jugé assez « crédible » pour le transmettre au patron du renseignement.

source: Belga