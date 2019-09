Des victimes du 22 mars accueillies à Ostende

La Villa royale d’Ostende accueille depuis peu onze victimes des attentats du 22 mars. Elles y recevront un an d’assistance psychologique et de suivi par une équipe française de l’Institut Horizons. Il est également prévu que les secouristes qui sont intervenus sur les événements à Bruxelles bénéficient d’un accompagnement à Ostende. Dans les semaines et les mois qui ont suivi le 22 mars 2016, les blessés et personnes traumatisées ont recherché de l’aide, et la plupart ont été accompagnées psychologiquement. « Mais à un moment donné, ces personnes n’ont plus reçu de traitement », explique Tom Decraecke, coordinateur de la Villa royale. « Elles souffrent de stress post-traumatique et ont encore besoin d’un accompagnement tel que celui que nous fournissons. »

La Villa est un centre de santé et un hôtel de soins. Les victimes y seront traitées par une équipe de l’Institut Horizons qui a effectué ce travail après les attentats à Paris et Nice.

Les onze victimes belges résident déjà depuis une semaine à Ostende. « Le groupe s’est énormément ouvert », affirme Tom Decraecke. « Les premiers résultats sont prometteurs. »

Sur le long terme, la Villa veut devenir un centre d’excellence en Europe pour les victimes et équipes médicales. « A côté de victimes directes, nous voulons également aider les équipes qui sont intervenues lors des attaques », explique Tom Decraecke. Une liste d’attente a entre-temps été créée pour les années à venir.

Source: Belga