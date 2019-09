Assemblée générale de l’ONU – Le protectionnisme risque de provoquer une récession mondiale, avertit Pékin à l’ONU

Le protectionnisme pourrait provoquer une récession mondiale, a estimé vendredi à la tribune de l’ONU le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, en assurant que son pays allait rester ferme dans ses négociations commerciales avec les Etats-Unis. « Les tarifs douaniers et la provocation de conflits commerciaux, qui bouleversent les chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales, sapent le régime commercial multilatéral et l’ordre économique et commercial mondial. Ils pourraient même plonger le monde dans une récession », a-t-il dit devant l’Assemblée générale des Nations unies, en allusion implicite à la politique américaine.

« Les leçons de la Grande dépression ne devraient pas être oubliées », a ajouté le ministre chinois, en évoquant la crise économique qui a secoué le monde entre 1929 et la Seconde Guerre mondiale.

Ces commentaires surviennent alors que les Etats-Unis et la Chine, les deux premières puissances mondiales, sont engagés depuis l’an dernier dans une guerre commerciale qui s’est traduite par l’imposition de droits de douane réciproques sur des centaines de milliards de dollars d’échanges bilatéraux.

« La Chine ne sera jamais effrayée par les menaces ni ne pliera devant les pressions », a aussi déclaré M. Wang, en évoquant le commerce.

source: Belga