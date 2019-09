Anderlecht sous pression contre Waasland-Beveren, choc wallon Standard – Charleroi

Après une laborieuse qualification sur le terrain du Beerschot mercredi en Croky Cup, le Sporting d’Anderlecht va disputer dimanche (14h30) une rencontre très importante contre Waasland-Beveren pour le compte de la 9e journée de D1A. Les Bruxellois, qui pointent à la 13e place avec 5 points au compteur, n’auront pas le droit à l’erreur face à des Waaslandiens (15e, 3 pts) qui luttent pour le maintien. En championnat, le RSCA affiche un bilan de trois points sur quinze et reste sur des défaites contre l’Antwerp (1-2) et au Club de Bruges (2-1). Les Bruxellois devront sans aucun doute jouer sans Vincent Kompany, sorti blessé après moins de trente minutes au Beerschot.

Leader avec un match de plus que ses deux poursuivants que sont le Club de Bruges et l’Antwerp, le Standard affrontera dimanche (18h) le Sporting de Charleroi pour son quatrième match de rang à Sclessin. Les Liégeois de Michel Preud’homme restent sur quatre succès et n’ont plus été battus par les Zèbres depuis le 25 avril 2015.

Dimanche, le dernier match de la journée verra Ostende (11e) accueillir l’Antwerp (3e). Si les Ostendais n’ont plus gagné en championnat depuis le 24 août, le Great Old aura lui à cœur de continuer sur sa lancée.

Samedi (18h), le Club de Bruges aura l’occasion de reprendre la tête du classement à l’issue du premier duel de cette 9e journée. Pour ce faire, les troupes de Philippe Clement devront venir à bout de Malines (6e) dans un déplacement toujours délicat Achter de Kazerne. Les Gazelles sont toujours invaincues sur la scène nationale.

A 20 heures, le Cercle de Bruges devra se remettre sur de bons rails contre Eupen après sa déconvenue en milieu de semaine contre l’US Rebecquoise en Coupe de Belgique alors que La Gantoise, qui affiche un football de qualité depuis quelques semaines, accueille Courtrai. Enfin, Mouscron, toujours invaincu au Canonnier cette saison, tentera de poursuivre son très bon début d’exercice contre Zulte Waregem.

Champion en titre, Genk se rendra samedi (20h30) à Saint-Trond pour un derby limbourgeois toujours attendu. Les Genkois de Felice Mazzu devront battre les Canaris, qui n’ont plus connu la défaite depuis quatre matches, pour espérer intégrer le top-6.

