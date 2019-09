Techno, design ou chanson française?

Qu’y a-t-il faire dans les prochains jours? Cela dépendra de vos goûts et vos humeurs. On vous présente ici quelques propositions de sorties culturelles.

Marché au design

Le plus grand marché du design en Europe, Brussels Design Market, revient ces 28 et 29 septembre à Tour et Taxis. Cette édition comportera un espace consacré spécifiquement au design contemporain.

Ce rendez-vous, organisé deux fois par an, représente une occasion pour les amateurs de design de venir chiner des pièces vintage issues de marchands, collectionneurs et professionnels venus de toute l’Europe.

On y retrouvera entre autres du Panton, Sottsass ou Pesce. Au total, une centaine d’exposants seront présents, avec environ une cinquantaine de pièces chacun.

Un festival qui y va franco!

La 6e édition du festival FrancoFaune se tiendra du 3 au 13 octobre dans pas moins de 20 lieux culturels à Bruxelles, parmi lesquels le VK, l’espace Delvaux, le Botanique, le Beursschouwburg, la Tour à Plomb, la Madeleine, la Vallée et l’Espace Magh.

Au total, 50 concerts de musique francophone seront proposés sur ces 10 jours de programmation. Derrière son crédo « donner place aux espèces musicales en voie d’apparition », le festival vise à mettre en lumière la biodiversité musicale de la francophonie, à se préserver du formatage et à sortir des zones de confort.

Hip-hop belge, folk québécoise ou encore électro-pop suisse, les genres représentés sont pluriels. A l’affiche, le chanteur français Bertrand Belin et sa poésie singulière, la délicate Keren Ann, le rappeur Pitcho accompagné par l’ensemble « Musiques Nouvelles » ou encore le collectif belge Glauque.

Côté hip hop, la rappeuse canadienne Sarahmée fera aussi son show au VK et Lord Gasmique aura carte blanche pour inviter d’autres artistes à le rejoindre sur scène. La possibilité sera également donnée au label de pop underground La Souterraine et au compositeur belge de chansons électros Manu Louis.

Il y aura encore Noa Moon pour un premier concert en français, la chanteuse franco-marocaine Sapho, le groupe de blues créole Delgrès et de nombreuses découvertes bruxelloises mais aussi plus lointaines.

Des nuits pleines de sons

Organisé conjointement par Bozar et Arty Farty Brussels, la troisième édition bruxelloise des Nuits sonores & European Lab Brussels aura lieu du 3 au 6 octobre 2019. Le premier pilier, le forum, se propose de nourrir « la réflexion en proposant différentes sessions de discussions animées, des workshops, des projections, des keynotes autour de la thématique de la ville, la culture et l’activisme », selon les organisateurs.

Quant au second volet, il ne sera fait que de musique live, de performances audiovisuelles, de DJ sets, etc. Au menu, des expérimentations, de la pure dance, du clubbing, de la fusion avec notamment au programme Laurent Garnier, Paula Temple, AZF, Andy Stott, Chris Ferreira, Prince Off, Jazar Crew, Lotic: Endless Power, Bjarki, Mono Junk, etc. Pour ce faire, le festival va se déployer dans des lieux tels que Bozar, mais aussi Be-Here (Byrrh), KANAL-Centre Pompidou, LaVallée, Recyclart et le C12.

Des musées en nocturne

Pas moins de 72 musées bruxellois participeront à la 19e édition des « Brussels Museums Nocturnes« . Jusqu’au 5 décembre et à tour de rôle, généralement par quartier, les diverses institutions invitent les visiteurs à les découvrir les jeudis soir de 17h à 22h à un tarif démocratique.

A cette occasion, ces mêmes visiteurs sont bien souvent conviés à participer à des animations diverses, des ateliers ou encore des visites guidées. Le prix d’entrée (standard) a été fixé à 4 € et à 2 € pour les moins de 26 ans. Un « Pass » pour 5 visites, valable pendant toute la saison, sera disponible au prix de 17 euros (standard) et à 8 euros pour les moins de 26 ans.