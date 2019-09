Cinq marques qui révolutionnent l’industrie de la mode

Alors que l’industrie de la mode est un patchwork de marchés, beaucoup d’entre eux ne sont pas couverts. Aucun produit, aucune représentation. Toutefois, depuis quelques années, des marques s’en sont rendu compte et ont révolutionné, en visant un créneau ou le grand public, les concepts de corps, de sexualité et de «ce qui est approprié». Voici cinq marques qui se sont imposées au niveau des médias ou qui ne cessent d’innover dans une perspective numérique et au départ de leur gamme.

Rebirth Garments

C’est Sky Cubacub qui a créé cette marque qui s’axe sur la remise en question des standards de genre. Il se définit lui-même comme un humain gay, non-binaire et handicapé d’origine philippine. Son objectif principal est que la marque soit accessible aux jeunes homosexuels et handicapés. Il veut dès lors rendre visible, avant tout, cette partie de la population et s’oppose donc à une industrie qui se focalise sur l’obligation de correspondre à certaines tailles et au sexe masculin ou féminin. Sky Cubacub recourt aux couleurs vives, aux matières luxuriantes et aux designs novateurs: précisément pour remettre en question et donc créer une ligne de vêtements qui reforme. Et ce via des maillots de bain, des robes, des crop tops, des sweatshirts et des accessoires.

Jecca

Créée par Jessica Blackler, cette marque de maquillage s’adresse aux femmes trans. Son premier produit est axé sur une palette que n’importe qui peut utiliser (Correct & Hidden), destinée à couvrir les imperfections, ainsi que les traces de barbe transgenres et non-binaires. La marque est non testée sur les animaux et a déjà organisé des sessions avec des make-up artistes transgenres. Connue pour sa ligne pour la peau, la marque développe actuellement sa première palette pour les yeux.

eShakti

Ce sont des vêtements vraiment personnalisables pour toutes les tailles. Dans les pays où avoir une couturière ou un tailleur est un luxe, cette marque propose déjà cette option. Elle solutionne radicalement le problème de trouver un vêtement qui vous va, compte tenu du fait que la plupart des achats sont effectués sur le web et que quand on achète là ou dans un magasin les particularités du corps rendent difficile le fait de trouver un vêtement qui tombe bien. Dès lors, le client choisit le vêtement sur le web et communique ses mesures. Cerise sur le gâteau, ils vendent également les tissus de certains vêtements et ils produisent en courtes séries.

Les Girls Les Boys

En style Fenty, la marque parle à la génération Z, où l’image ultra retouchée et sexualisée n’a pas d’importance, plutôt vêtement d’intérieur et ce que les hommes et les femmes veulent exprimer. Certaines pièces sont asexuées et ce qui leur importe le plus, c’est le confort et la polyvalence lors de la vente. Ils comptent déjà plus de 18.000 followers sur Instagram et leur méthode de vente en ligne combine le multicanal, les pop ups et d’autres expériences de marque. Ils mettent l’accent sur le fait d’être naturel, d’une manière bien plus subtile, mais pas moins puissante.

Voir cette publication sur Instagram Taya in our new printed cropped hoodie @tayafrancis Une publication partagée par les girls les boys (@lesgirlslesboys) le 23 Sept. 2019 à 10 :31 PDT

Aerie

Aerie a fait tout ce que sa plus grande antithèse (oui, ces anges et ces corps irréels) n’a pas fait: des produits et des campagnes avec des femmes de toute taille, race, peau et condition. Et des produits qui fonctionnent vraiment pour elles. Son grand coup d’éclat de l’année passée a été de présenter sa ligne #AerieReal avec des femmes ayant des handicaps, des maladies chroniques et des cicatrices. Certaines ont survécu à un cancer et l’une est en fauteuil roulant. Des femmes avec des poches de colostomie ont aussi participé à cette campagne. La marque, qui fait partie d’American Eagle, a vu ses ventes augmenter de 23% l’année passée et son expérience en magasin est considérée comme amicale par les clientes en raison de leurs messages d’estime de soi et du rideau autour du miroir pour le respect de la vie privée. Une croissance des ventes de 23%, c’est ce qu’Aerie a réalisé l’année passée grâce à sa gamme et son caractère inclusif.