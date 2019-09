Une compagnie aérienne montre aux futurs passagers où se trouvent les bébés

La compagnie Japan Airlines fait actuellement le buzz pour une raison toute simple. Au moment d’acheter son ticket et de choisir son siège dans l’avion, il est possible de voir les sièges dans lesquels se trouveront des bébés afin de les éviter.

Passer un trajet en avion avec un bébé qui pleure à ses côtés n’est jamais agréable. Pour lutter contre ce problème, la compagnie Japan Airlines a eu une idée toute simple. Signaler aux futurs acheteurs de billets les sièges sur lesquels se trouveront des bébés, comme le relate CNN. « Les passagers qui voyagent avec un enfant âgé entre 8 jours et deux ans et qui ont sélectionné leurs sièges via notre site verront une icône d’enfant s’afficher sur leur siège. Cela permet aux autres passagers de savoir qu’un enfant pourrait être assis là », peut-on lire sur le site de la compagnie.

Now on @JAL_Official_jp you can see where infants are sitting 👶🏼

Tag the airlines that you would like to have this option too 👩🏻‍✈️ pic.twitter.com/2UEJwUX7ah

