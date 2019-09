Ophélie Winter en danger de mort ?

Ophélie Winter serait activement recherchée par la police qui craint qu’un de ses anciens compagnons ne cherche à s’en prendre à sa vie.

La descente aux enfers continue pour Ophélie Winter. C’est le magazine Public qui révèle l’information hier soir. Des policiers auraient débarqué sur le plateau de TPMP lundi pour « venir chercher » la chanteuse alors qu’elle devait être interviewée dans l’émission. Une interview qui s’est finalement déroulée par téléphone, l’ancienne animatrice de M6 ayant finalement fait faux bond à Cyril Hanouna et compagnie. D’après ce dernier, citant un enquêteur en direct sur TPMP, « un ancien compagnon d’Ophélie Winter voudrait sa peau ». « Nous souhaitons la protéger, des éléments probants nous font penser que sa vie est vraiment en danger ».

Un avis de recherche aurait même été placardé dans tous les commissariats de la région parisienne pour retrouver celle qui serait aujourd’hui ruinée. Pour Cyril Hanouna, c’est sûrement en apprenant que la police la recherchait qu’Ophélie Winter a décidé de ne pas se rendre sur le plateau de TPMP en début de semaine. « La police pensait qu’elle allait venir. Je pense que c’est pour cela qu’Ophélie n’est pas venue et qu’elle a préféré nous parler par téléphone ».

Hanouna clôturera le sujet en s’adressant directement à la principale intéressée. « Si elle nous regarde, on pense fort à elle et on espère qu’elle est à l’abri et hors de danger », avant de préciser qu’elle était depuis peu injoignable par téléphone.