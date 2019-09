« The Politician », une satire colorée signée Ryan Murphy

Netflix dévoile aujourd’hui la nouvelle création de Ryan Murphy («Glee», «American Horror Story»), «The Politician», une satire à la fois sombre et colorée du monde lycéen et de la politique.

Ryan Murphy a signé un contrat de 5 ans avec Netflix. Pour sa première création destinée à la plateforme, il aborde ses thèmes de prédilection comme l’homosexualité ou la jeunesse dorée américaine.

«The Politician» met en scène Payton (interprété par l’excellent acteur de comédies musicales Ben Platt), un adolescent adopté par une riche famille et qui n’a qu’un seul objectif depuis sa tendre enfance : devenir le président des États-Unis. Mais d’abord, il doit se faire élire président du corps étudiant de son lycée… Et pour y parvenir, il est prêt au pire !

On retrouve au casting des habitués des séries de Ryan Murphy, comme Jessica Lange et Dylan McDermott mais également Gwyneth Paltrow dans le rôle d’une mère prête à tout pour le bonheur de son fils.

Humour noir

«The Politician» est à la fois très colorée, tant au niveau esthétique, qu’au niveau des personnages, tous plus fantasques les uns que les autres. Mais elle est aussi empreinte d’un humour noir et aborde des sujets graves comme le suicide. La série est une critique acerbe de la société américaine actuelle -et en particulier des ados privilégiés, obsédés par leur image- mais également du monde impitoyable de la politique, à la «House of Cards». Les amateurs des séries de Ryan Murphy devraient apprécier. Les autres pourraient se lasser de ce trop plein d’éléments narratifs quelque peu disparates.