Les strips-comix de Stripmax à l’European Cartoon Center

Max Tilgenkamp (pseudonyme Stripmax) est un illustrateur belge, qui régale chaque semaine les lecteurs de Metro avec ses strips. Il expose plusieurs de ses œuvres à l’European Cartoon Center de Kruishoutem du 29 septembre au 22 décembre prochain.

Stripmax a l’art de mêler mêler photographie, dessin assisté par ordinateur et dessin direct. Le tout savamment orchestré en numérique via photoshop. Cette technique laborieuse et chronophage va à l’encontre des contraintes classiques du dessin de presse, où la rapidité d’exécution est primordiale. Mais c’est ce style qui rend son travail unique. Il dessine pour Metro, Le Soir, Trends Tendance, Moustique, Le Vif l’Express, Psikopat, Action Laïque, La ligue des Droits de l’Homme… Il participe à des collectifs indépendants de bandes dessinées, de graphisme et de musique (Plin tub’, Foton, Home records…) dans lesquels il se réjouit de créer pas mal d’affiches de concerts et d’évènements ainsi que des pochettes de CD et DVD. Et en plus il dessine les bandes dessinées pour Fanzines (Lapsus, detruitu).

Grand lecteur et collectionneur des strips-comix (Max l’explorateur, B.C., Cul de Sac, Peanuts, Hagar Dunor, Mafalda, etc), il essaye dans son travail de retranscrire cette simplicité, cette efficacité typique des strips-comix. On retrouve aussi dans son travail un gout certain pour l’humour absurde, quelque chose de Roland Topor, des Monty Python et de Benny Hill. Mais aussi du monde politique contemporain qui rivalise d’absurdité et de non-sens, surtout dans cette Belgique aux institutions kafkaïennes.