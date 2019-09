Douze suspects dans un trafic d’êtres humains appréhendés en Belgique

Quinze personnes suspectées de trafic d’êtres humains ont été appréhendées les 23, 24 et 25 septembre en Belgique (12), au Royaume-Uni (2) et en Allemagne (1), annonce vendredi la police fédérale dans un communiqué. La bande tentait de faire passer des Albanais au Royaume-Uni en les cachant dans des voitures ou des camions.

Le parquet de Flandre orientale, en collaboration avec la police judiciaire fédérale du même arrondissement, a ouvert une enquête sur une bande qui faisait visiblement séjourner des migrants dans un hôtel du port de Gand en attendant de traverser la Manche.

Afin de démanteler l’organisation, une coopération étroite a été mise en place avec la National Crime Agency au Royaume-Uni. La police judiciaire fédérale de Flandre orientale a reçu les renforts des polices locales de Gand et d’Anvers, du corps d’intervention de Flandre orientale, et un hélicoptère de la police fédérale a été mobilisé.

La police belge avait particulièrement en ligne de mire un Albanais de 29 ans, interpellé le 23 septembre dans la région gantoise. Au total, douze suspects ont été appréhendés en Belgique. Huit perquisitions ont été effectuées, dont sept à Gand (notamment à l’hôtel et dans un café) et une à Deurne. Trente-sept Albanais ont été retrouvés à l’hôtel. Une petite quantité de cannabis et de haschich a en outre été découverte et quatre véhicules ont été saisis.

Cinq suspects ont été présentés à un juge d’instruction les 24 et 25 septembre et placés sous mandat d’arrêt. Les sept autres ont été libérés dans l’attente de leur procès.

Au Royaume-Uni, deux suspects ont été interpellés à Basildon et Lewisham. Un 15e suspect, recherché internationalement, a finalement été arrêté en Allemagne. Tous seront transférés en Belgique en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis à leur encontre.