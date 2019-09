Mort de Jacques Chirac: « Un attachement au projet européen qui nous manquera »

L’ancien Premier ministre Guy Verhofstadt, qui a côtoyé pendant huit ans Jacques Chirac lorsque celui-ci était président de la République française, a salué via Twitter « son humour (qui) était toujours une source de soulagement ». « Mais c’est surtout son attachement au projet européen et le fait qu’il était un vrai homme d’État qui nous manqueront », a ajouté le président du groupe libéral au Parlement européen.

Elio Di Rupo a aussi rendu hommage au « Maire de Paris, Président et Européen convaincu ». « Jacques Chirac a su bâtir les ponts nécessaires pour une société pluraliste. Il a marqué la vie politique française. Mes pensées émues vont à sa famille et à l’ensemble des Français », a réagi le président du Parti socialiste.

Jean-Claude Juncker est lui « touché et dévasté » par la mort de l’ancien président, « un grand homme d’État » et « un grand ami », a déclaré jeudi la porte-parole en chef de la Commission européenne.

« Son héritage pour la France et l’Union européenne restera à jamais », a ajouté Mina Andreeva. « Le président (de la Commission) n’a pas de mot pour exprimer son deuil », a-t-elle dit, en précisant qu’une « déclaration plus longue » serait publiée ultérieurement.

source: Belga