« J’admirais son intelligence et ses vastes connaissances »

Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses condoléances jeudi à la veuve de l’ancien président de la République française Jacques Chirac, à la suite de son décès à l’âge de 86 ans. Dans un courrier, le chef d’Etat russe fait part de « sa sincère admiration pour son intelligence ainsi que pour ses vastes connaissances et sa capacité à prendre des décisions éclairées même dans les situations les plus difficiles ». M. Poutine a en outre affirmé que « le nom de Jacques Chirac était associé à toute une période de l’histoire moderne de la France ». Le chef du Kremlin a souligné qu' »en sa qualité de président de la République de France, il méritait le respect de ses compatriotes et des autorités internationales. Ainsi qu’en tant qu’homme d’État sage et prévoyant qui a toujours défendu les intérêts de son pays ».

Le président russe a adressé directement ce courrier à la veuve du cinquième président de la cinquième République, Bernadette Chirac.

M. Poutine n’a jamais caché le lien étroit qu’il entretenait avec Jacques Chirac. En juin dernier, lors d’un entretien avec le Financial Times, il confiait que ce dernier était le leader contemporain qu’il admirait le plus. « Si vous voulez évoquer les leaders ou les chefs d’Etat contemporains, de tous ceux avec qui j’ai pu échanger, j’ai été le plus sérieusement impressionné par l’ancien président français Chirac », avait-il expliqué.

Source: Belga