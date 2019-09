Elise Mertens et Aryna Sabalenka en demi-finales du double

Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka se sont qualifiées pour les demi-finales du double dames du tournoi de tennis sur surface dure de Wuhan, une épreuve WTA dotée de 2,828 millions de dollars, jeudi en Chine. Mertens et Sabalenka, têtes de série N.2, ont sorti en quarts de finale la Française Caroline Garcia et l’Américaine Bethanie Mattek-Sands en deux sets 7-5 et 6-3, après 1h26 de match.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka, victorieuses du double dames de l’US Open il y a trois semaines, seront opposées en finale à l’Allemande Anna-Lena Groenefeld et la Néerlandaise Demi Schuurs, têtes de série N.4.

En simple Mertens (WTA 24), 23 ans, avait été sortie mardi au deuxième tour par l’Américaine Sofia Kenin (WTA 15), 20 ans, 17e mondiale, en trois sets 4-6, 6-4 et 7-6 (7/5), au bout de deux heures et 22 minutes de match.

Yanina Wickmayer (WTA 161) n’a pour sa part pas réussi à s’extraire des qualifications.

