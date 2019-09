Croky Cup – L’Antwerp, dernier qualifié pour les huitièmes, bat Lokeren 4-2 après prolongations

Vainqueur 4-2 de Lokeren après prolongations jeudi, l’Antwerp disputera les huitièmes de finale de la Croky Cup. Dieumerci Mbokani (5e), Koji Miyoshi (33e, 98e) et Amara Baby (117e) ont inscrit les buts des Anversois. Giorgi Beridze avait ouvert la marque dès la mise en jeu (1e, 0-1) pour Lokeren et Fran Navarro (84e, 2-2)avait arraché les prolongations. On ne jouait que depuis un peu plus de dix secondes quand Giorgi Beridze a surpris Sinan Bolat (1e, 0-1). Mais après un effort sur la gauche, Didier Lamkel Zé a glissé le ballon à Dieumerci Mbokani, qui l’a placé de l’intérieur du pied au fond des filets (5e, 1-1). Après ce début en fanfare, le match est devenu plus tiré avec des duels à la limite notamment dans le chef de Lokeren. Ahmed Said (7e), Beridze (19e) et Jimmy De Jonghe (31e) ont pu s’estimer heureux de n’avoir reçu qu’une carte jaune. Toutefois, Lamkel Zé a profité d’une perte de balle de Jelle Van Damme pour servir Koji Miyoshi, qui a donné l’avance aux visités (33e, 2-1).

L’Antwerp a géré la rencontre avant d’accélérer le rythme dans les vingt dernières minutes, en vain. Après que Theo Defourny a bloqué la route des attaquants adverses, Fran Navarro a égalisé de la tête sur un centre de Jun Armano (84e, 2-2).

Dans les prolongations, l’Antwerp a directement mis le pied sur le ballon et Miyoshi lui a redonné l’avance (98e, 3-2). Pour assurer le coup, Laszlo Boloni a lancé Lior Refaelov à la place de Buta. L’Israélien a démontré ses qualités en servant Lamkel Zé mais le Camerounais n’a pas assuré (100e). Par contre, Baby n’a pas flanché quand il s’est retrouvé face à Defourny après un une-deux avec Mbokani (117e, 4-2).

Source: Belga