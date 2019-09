Croky Cup – Anderlecht ira à Mouscron en huitièmes, le Standard contre l’US Rebecquoise

La rencontre entre Mouscron et Anderlecht en huitièmes de finale de la Croky Cup, Coupe de Belgique de football, vaudra assurément le détour. Le Standard, vainqueur de Lommel jeudi, défiera lui l’US Rebecquoise, petit poucet de la compétition. Tel a été le résultat du tirage au sort, effectué dans la foulée de la victoire de l’Antwerp contre Lokeren jeudi soir au Bosuil. Les huitièmes se dérouleront du 3 au 5 décembre mais le programme doit encore être précisé. Vainqueur laborieux au Beerschot mercredi (2-3), le Sporting d’Anderlecht se déplacera début décembre au Canonnier, où Mouscron n’a pas encore connu la défaite cette saison. En août, Hurlus et Anderlechtois s’étaient d’ailleurs quittés sur un partage vierge (0-0) lors de la 2e journée de championnat.

Le club de D2 amateurs de l’US Rebecquoise, qui a créé la surprise mardi en battant le Cercle de Bruges (0-1) sur son terrain, est au devant d’un défi encore plus grand s’il veut rejoindre les quarts. En effet, le club brabançon wallon se rendra à Sclessin pour y affronter le Standard, actuel leader de D1A.

Avec Westerlo, tombeur de Waasland-Beveren (3-4), et l’Union Saint-Gilloise, qui n’a pas dû forcer son talent pour venir à bout du RSC Verlaine (3-0), deux formations de D1B sont toujours en lice. Les Unionistes accueilleront d’ailleurs les Campinois en huitièmes, assurant à la D1B de voir l’un de ses pensionnaires atteindre les quarts de finale.

Source: Belga