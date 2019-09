Assemblée générale de l’ONU – Fayez al-Sarraj dénonce à l’ONU les « ingérences » de pays étrangers en Libye

Le chef du Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen, Fayez al-Sarraj, a dénoncé mercredi à l’ONU les « ingérences » de pays étrangers en Libye et a qualifié son adversaire Khalifa Haftar de « criminel assoiffé de sang ». « Il est regrettable que d’autres pays continuent de s’immiscer » en Libye, a-t-il dit devant l’Assemblée générale des Nations unies, en citant les Emirats arabes unis, la France et l’Egypte.

« La Libye vit une crise grave du fait d’une ingérence étrangère négative », a insisté Fayez al-Sarraj, en critiquant le rôle des Emirats arabes unis, qui relaient les discours du maréchal Haftar, la découverte de « missiles français » trouvés dans une localité libérée par ses troupes et « l’Egypte qui nous donne des leçons ».

« Ce qui a encouragé ce criminel de guerre, c’est l’appui d’Etats étrangers », a aussi dit le chef du Gouvernement d’union nationale. « Nous le vaincrons quels que soient ses appuis », a-t-il assuré, en rejetant toute possibilité de discuter avec Khalifa Haftar.

L’homme fort de l’est de la Libye a lancé début avril une offensive militaire pour s’emparer de la capitale, Tripoli, contrôlée par des forces loyales à Fayez al-Sarraj. Aujourd’hui, le conflit s’est enlisé sans qu’aucune partie ne semble pouvoir l’emporter sur l’autre.

Dans sa riposte militaire, Fayez al-Sarraj est soutenu par le Qatar et la Turquie.

A l’initiative de la France et de l’Italie, une réunion internationale sur la Libye est prévue jeudi à l’ONU en marge de l’Assemblée générale. Paris et Rome espèrent avancer à cette occasion vers une conférence internationale qui pourrait être organisée en Allemagne pour sortir la Libye d’un conflit meurtrier, selon des diplomates.

La position des Etats-Unis dans ce conflit reste peu claire depuis un appel téléphonique de Donald Trump au maréchal Haftar en avril.

source: Belga