Les sachets de thé libèreraient des grandes quantités de microplastiques

Une étude scientifique publiée dans ACS Environmental Science & Technology épingle les sachets de thé. Sous l’effet de la chaleur, ils libéreraient une multitude de microparticules de plastique dans le thé.

Faut-il bannir les sachets de thé en nylon ou PET (polytéréphtalate d’éthylène) de nos cuisines et des rayons des supermarchés ? Une étude publiée ce 25 septembre dans la revue scientifique ACS Environmental Science & Technology et relayée par Le Monde met en cause ce type de sachet qui a de plus en plus tendance à remplacer les bons vieux pochons en papier.

Des millions de particules de pastique libérées dans le thé

Les chercheurs ont analysé les sachets en nylon ou PET de quatre marques qui ne sont pas citées mais que l’on retrouve dans les rayons des supermarchés. Ils les ont infusés pendant cinq minutes dans de l’eau à 95°C. Le résultat est édifiant. Chauffé à de telles températures, le sachet en plastique contaminerait l’eau. Le nombre de particules libérées dans le thé est énorme.

En effet, selon l’étude, un seul sachet de thé fabriqué en cette matière peut libérer jusqu’à 2 millions de minuscules particules de plastique (entre 1 et 150 micromètres) et près de 15 milliards de particules mesurant moins d’1 micromètre. Au total, 13 à 16 microgrammes de plastique sont ainsi ingurgité par la personne qui utilise ce type de sachet.

« Si l’on compare avec d’autres aliments contaminés par des microplastiques, c’est beaucoup. Il a été montré que le sel de table, par exemple, contenait environ 0,005 microgrammes de plastique par gramme », souligne Nathalie Tufenkji, professeure à l’université McGill à Montréal et auteure principale de l’étude.

Un impact sur la santé inconnu

Les microplastiques sont partout. Ils se retrouvent en haut des montagnes, dans les neiges de l’Arctique et jusque dans les entrailles des océans.

En juin dernier, une étude révélait que les humains ingèrent et respirent des dizaines de milliers de particules de plastique chaque année et que 90.000 particules supplémentaires sont à ajouter si l’on consomme uniquement de l’eau en bouteille.

Cependant, à l’heure actuelle, l’impact sur la santé humaine reste encore à préciser. Après la publication de l’étude en juin, Alastair Grant, professeur d’écologie à l’Université d’East Anglia, a déclaré que rien ne prouve que les particules de plastique pointées dans l’étude posent ‘un danger significatif à la santé humaine’.