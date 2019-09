Le 34e FIFF : Namur refait son cinéma

Après les fêtes de Wallonie, place à l’autre rendez-vous incontournable de la rentrée: le Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF). Dès ce vendredi la ville se mettra aux couleurs du septième art et débutera en grande pompe avec son film d’ouverture, ‘Chambre 212’ de Christophe Honoré. En attendant Laetitia Casta, Fabrice Du Welz, Xavier Dolan…

Un festival pas comme les autres

À chaque événement sa raison d’être, et le FIFF connaît bien la sienne: soutenir la diffusion du cinéma francophone, bien plus divers qu’il n’y paraît. Sénégal, Roumanie, Tunisie… Le FIFF voit large, et c’est tant mieux! Il s’appuie pour cela sur la liste de membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie, qui aligne pas moins de 88 États et gouvernements. Après une sélection 2018 placée sous le signe de la comédie (‘En Liberté’ de Pierre Salvadori et ‘Le Jeu’ avec Stéphane De Groodt nous avaient particulièrement marqués), changement de cap pour cette 34e édition. «L’engagement, la fantaisie et la féminité seront au cœur de nos écrans cette année», confie le directeur de la programmation, Hervé Le Phuez. Onze des 24 longs-métrages en compétition sont ainsi portés par des réalisatrices. Un signal apprécié, alors que le circuit des festivals peine encore à dépasser le simple constat du déséquilibre entre hommes et femmes en matière d’opportunités dans l’industrie cinématographique.

Esprit de compet’

Parlons-en d’ailleurs, de la compétition. Déjà là, les grands noms se bousculent, notamment grâce à trois titres présents à Cannes en mai dernier. Christophe Honoré (‘Les Chansons d’Amour’) ouvre le bal avec sa comédie colorée ‘Chambre 212’, où il renverse le genre du vaudeville avec Chiara Mastroianni et Vincent Lacoste. Dix ans après le Bayard d’Or pour son premier film ‘J’ai tué ma mère’, le fantasque Xavier Dolan viendra présenter ‘Matthias et Maxime’, une histoire d’amitié qui tourne mal à cause d’un simple baiser. ‘Roubaix, une lumière’ se chargera quant à lui de faire briller le tapis rouge, avec un casting mené par Roschdy Zem, Léa Seydoux et Sara Forestier. Mais il n’y a pas que Cannes sur la planète cinéma. Le maître de l’horreur made in Belgium Fabrice Du Welz (‘Calvaire’) fêtera son grand retour avec ‘Adoration’, l’histoire d’un garçon qui s’évade en pleine nature avec une adolescente schizophrène. Où l’on retrouve aussi Benoît Poelvoorde en directeur d’une clinique psychiatrique. Ça promet…

De nouvelles voix

Du côté de la compétition pour la meilleure première œuvre de fiction, le troublant ‘Nuestras Madres’, de notre compatriote César Díaz, semble déjà mener la danse. Couronné d’une Caméra d’Or à Cannes et déjà sélectionné pour représenter notre pays aux Oscars (tout comme par ‘Girl’ de Lukas Dhont l’année passée), ce sera le film à battre. Mais il affrontera de sérieux prétendants, avec un paquet d’acteurs renommés pour les défendre. Lubna Azabal nous revient quelques mois après son troisième Magritte de la meilleure actrice. Elle illumine ‘Adam’ de Maryam Touzani, l’histoire d’une jeune veuve décidant à contrecœur de recueillir une femme enceinte chez elle. Adèle Haenel (‘120 Battements par minute’) sera de la partie pour ‘Les Héros ne meurent jamais’ d’Aude Léa Rapin. Tout comme Niels Schneider et Adèle Exarchopoulos dans le drame ‘Revenir’, Sami Bouajila dans le thriller Tunisien ‘Un Fils’, Swann Arlaud dans la comédie complètement barrée ‘Perdrix’… Du lourd, du beau, du neuf. De quoi avoir foi en l’avenir du cinéma.

Action hors-champ

Et si votre curiosité n’est pas encore piquée, le FIFF a pensé à tout. Outre les compétitions nationale et internationale de courts-métrages, le célèbre Coup de Cœur du Festival met une célébrité emblématique du cinéma francophone à l’honneur. Après Lambert Wilson en 2018, c’est au tour de Laetitia Casta de venir présenter de grands titres de sa filmographie (dont ‘Gainsbourg (vie héroïque)’ et ‘L’Homme fidèle’) avant de ravir son public au cours d’une rencontre qui aura lieu le 3 octobre à 17h au cinéma Caméo. Le Président du Jury André Téchiné fera de même dans une leçon de cinéma ouverte au public. Ajoutez des séances scolaires, une section ‘Cap sur la Flandre’, des premières de films très attendus comme ‘Lola vers la mer’ de Laurent Micheli avec Benoît Magimel ou ‘Mon chien stupide’ d’Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg, et vous ne saurez plus où donner de la tête. En attendant le Festival International du Film de Gand, qui démarre début octobre…

Stanislas Ide

Le FIFF se déroule à Namur du 27 septembre au 4 octobre. Programme et billetterie sur www.fiff.be.