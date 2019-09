Circuit rando: À travers les sombres forêts du plateau des Tailles

À voir sur le chemin: Le projet LIFE «plateau des Tailles» a permis la restauration de 600 ha de milieux tourbeux assimilés, de 150 ha de forêts feuillues et de 100 ha de milieux associés au fond des vallées ardennaises. Une faune diversifiée commence à faire son retour. Dans les fonds de vallée où les épicéas ont été remplacés par des essences plus variées, on peut observer comment les castors se sont appropriés la zone. Ils ont construit des barrages, qui ont inondé de vastes surfaces, propices au développement des espèces appréciant les zones humides. On peut même trouver quelques huttes.

Le parcours: À la Baraque de Fraiture, prendre la N89 jusqu’à une bifurcation sur la gauche pour rejoindre Chabrehez, et plonger sur une petite route à droite après 500 mètres, un peu avant d’entrer dans le village. Elle descend vers le Rau du Pré Lefèbre, un ruisseau que l’on suit et qui va s’élargir au fur et à mesure que l’on descend dans la vallée. Plus bas, le travail des castors a donné naissance à plusieurs étangs, qui ont inondé les berges. Voir cette publication sur Instagram Sac au dos, entre les genets qui illuminent le Plateau des Tailles, en route pour passer la nuit dans la sombre foret ardenaise #Belgium #Ardennes #hiking #trekking #nature #outdoor #wallonia #naturephotography #wilderness #bivouac Une publication partagée par Camille Goret (@camille_goret) le 1 Juin 2019 à 4 :39 PDT Un pont permet ensuite de traverser le cours d’eau. De l’autre côté, les pistes d’exploitation forestières permettent de s’enfoncer dans le bois d’Achouffe. On traverse ensuite un nouveau petit cours d’eau, grâce à un gué. Si celui-ci n’est pas praticable, il est possible de traverser un peu plus haut. De l’autre côté, de nouvelles pistes d’exploitation forestières permettent de remonter vers le plateau des Tailles. On croise le GR15, qui remonte sur la gauche. Au printemps, les genêts illuminent le sentier. Un agréable parcours forestier mène au bivouac des Tailles, où il est possible de passer la nuit.

Au départ du bivouac, un chemin asphalté passe entre les prés. Au bout, on part à droite vers le village de Tailles. Sans entrer dans le village, on peut suivre la route jusqu’à passer au-dessus de l’autoroute, d’où on replonge dans une ambiance forestière en prenant la direction de Pisserote. La route se transforme en piste. Une bifurcation à gauche permet alors de traverser la vallée, où une table de pique-nique idéalement située permet de faire une pause. On plonge ensuite dans la sombre forêt ardennaise. Les plantations d’épicéas sont particulièrement denses, offrant un peu de fraîcheur en été, et une ambiance hors du commun en hiver. Une multitude de chemins plus ou moins directs mène à la route reliant Bihain aux Petites tailles, d’où on rejoint facilement la baraque de Fraiture. Ceux qui sont encore en mesure de faire quelques kilomètres pourront opter pour un chemin plus agréable le long de la fagne du plateau des Tailles.

Bon à savoir: Les aires de bivouac sont réservées aux randonneurs à pieds, à vélo ou à cheval. Un espace est prévu pour y allumer un feu. Veillez toutefois à bien reprendre tous vos déchets.