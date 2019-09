Près de 45% des consommateurs de drogues en milieux festifs voudraient réduire ou arrêter

Près de la moitié (44,5%) des consommateurs de drogue en milieux festifs voudraient réduire leur consommation, voire arrêter mais leurs intentions s’avèrent souvent être des vœux pieux, ressort-il mercredi d’une enquête menée dans cinq pays européens, dont la Belgique.

L’enquête a sondé les pratiques de plus de 8.000 fêtards en 2017, dont 1.345 en Belgique. Les répondants, âgés de 18 à 34 ans, ont été interrogés dans un premier temps sur leurs sorties et schémas de consommation de drogue, puis un an plus tard (495 personnes en Belgique) sur l’évolution de leur consommation. Dans le premier questionnaire, «la majorité des répondants (53%) ont déclaré ne pas souhaiter modifier leur consommation. Dans le même temps, 44,5% disaient vouloir réduire, voire arrêter la drogue», commente Tina van Havere, de l’HOGENT.

«Les raisons principales à cela sont les conséquences sur la santé psychique et physique, mais aussi la volonté de fonder une famille ou d’autres raisons familiales», ajoute la chercheuse, selon qui «fait notable: la loi, le prix ou encore la facilité ou la difficulté de se procurer de la drogue semblent être des facteurs beaucoup moins déterminants».

Pour une large part des répondants, la volonté de diminuer ou de mettre un terme à leur consommation de drogue reste bien souvent sans suite. «De ceux qui avaient signalé, en 2017, vouloir réduire ou arrêter, ce sont surtout les consommateurs d’ecstasy/MDMA qui ont traduit leurs paroles en actes (40,3%), contrairement aux consommateurs de kétamine (24,1%) et d’amphétamines (25%)», poursuit Tina van Havere. Chez les consommateurs d’amphétamines qui avaient formulé le souhait de réduire ou d’arrêter, 35,7% ont vu leur consommation augmenter.