Tsonga trop fort pour Darcis, Bemelmans en quarts du double

Récent vainqueur du tournoi ATP 250 de Metz, le Français Jo-Wilfried Tsonga a mis un terme au parcours de Steve Darcis (ATP 184) au 2e tour du simple au Challenger d’Orléans, une épreuve sur surface dure dotée de 137.560 euros, mercredi en France. Le Français de 34 ans, qui vient de remporter son 18e titre sur le circuit ATP, s’est imposé 6-3, 6-4 après 69 minutes de jeu pour son entrée en lice dans le tournoi. Il aura suffi d’un break dans chaque manche au Manceau pour valider son ticket pour le 3e tour, où il défiera le Monégasque Hugo Nys (ATP 437).

Lundi, Darcis, 35 ans, a battu au premier tour le Tchèque Lukas Rosol (ATP 148), ancien 26e mondial.

Simultanément, Ruben Bemelmans et le Serbe Nenad Zimonjic se sont imposés au premier tour du double. Ils ont battu l’Australien Rameez Junaid et l’Indien Purav Raja sur le score de 4-6, 7-6 (4) et 10/6 après 1h34. Ils défieront en quarts le Chilien Hans Podlipnik-Castillo et l’Autrichien Tristna-Samuel Weissborn, têtes de série N.4.

Plus tôt dans la journée, Bemelmans (ATP 202) s’est incliné, au 2e tour du simple, en trois sets 4-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/4) devant l’Allemand Yannick Maden, 136e mondial et 16e tête de série.

Source: Belga