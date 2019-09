La fin de la semaine et le prochain week-end s’annoncent assez variables

La possibilité d’averses se maintiendra mercredi après-midi sur de nombreuses régions sous un ciel souvent très nuageux, selon les prévisions de l’IRM. Ces averses pourront être fortes voire même accompagnées d’un coup de tonnerre, essentiellement sur l’ouest du pays. Les éclaircies resteront assez rares. Les maxima seront compris entre 13 degrés sur les Hautes-Fagnes et 18 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des pointes de 50 km/h voire 60 km/h ou un peu plus au littoral. Mercredi soir, les averses se maintiendront encore. Leur activité sera probablement un peu plus soutenue sur la moitié nord du pays.

Demain/jeudi, une nouvelle perturbation traversera le pays d’ouest en est avec un ciel très nuageux à couvert tout au long de la journée. Elle donnera des pluies faibles à modérées le matin. L’après-midi, le temps restera perturbé avec des périodes de pluie ou des averses. Les températures seront comprises entre 14 degrés en Haute Ardenne et 19 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest.

Vendredi, la perturbation arrivée la veille s’évacuera progressivement par l’est en matinée. Quelques faibles pluies seront alors encore possibles sur l’Ardenne. Ailleurs, il fera d’abord généralement sec avec des éclaircies et des passages nuageux. L’après-midi, le temps sera variable avec des éclaircies, mais aussi des averses, toutefois moins fréquentes et plus faibles que les jours précédents. Les maxima évolueront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés en plaine.

Samedi, il fera variable avec généralement une nébulosité abondante et des averses à partir du sud-ouest. En soirée, le temps deviendra sec.

Dimanche, on attend d’abord quelques éclaircies. Mais à partir de l’ouest du pays, le temps deviendra très nuageux avec de la pluie ou des averses, surtout l’après-midi.

