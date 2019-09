Hervelle raccroche en fin de saison: « La décision la plus compliquée de ma carrière »

C’est désormais officiel: Axel Hervelle, le pivot du Spirou de Charleroi en Euromillions Basket League, le championnat de basket belge, a annoncé qu’il mettra un terme à sa carrière sportive à la fin de la saison pour devenir ensuite, au 1er juillet, le nouveau directeur sportif du club. Âgé de 36 ans, Axel Hervelle a confirmé qu’il jouait bien là sa dernière saison de basket et qu’il deviendra ensuite, au 1er juillet, le nouveau directeur sportif de Charleroi. Après les playoffs, il raccrochera donc définitivement ses baskets après une carrière longue de près de 20 ans.

« C’était la décision la plus compliquée à prendre de ma carrière car j’ai beaucoup de souvenirs qui me reviennent », déclare Axel Hervelle. « J’ai encore faim de basket et je sais que mentalement, je pourrais encore jouer quelques années mais physiquement, c’est plus difficile pour moi et pour mon corps. Cela fait maintenant un petit bout de temps qu’on y réfléchit et c’était le bon moment pour moi de prendre cette décision ».

L’ancien pivot des Lions, l’équipe nationale belge de basket, avait commencé sa carrière à Pepinster dans les années 2000 avant de passer par le prestigieux Real Madrid et Bilbao en Espagne pendant de nombreuses saisons pour enfin revenir en Belgique, au Spirou de Charleroi, lors de la saison 2018-2019. Gêné par quelques petites blessures ces derniers mois, Axel Hervelle a finalement pris la décision, compliquée, de raccrocher ses baskets une fois que la saison 2019-2020 sera officiellement terminée pour le Spirou de Charleroi.

Au 1er juillet 2020, il enfilera le costume de directeur sportif du Spirou de Charleroi où il s’occupera du volet sportif au niveau de la D1 mais également chez les jeunes. Il intègre par la même occasion le Conseil d’administration du projet Dôme qui a pour objectif de diversifier l’offre au sein de l’enceinte.

« Concrètement, je m’occuperai du volet sportif à Charleroi tant pour la D1 que pour les jeunes et j’ai envie de continuer ce travail autour de l’école de jeunes qui est très important à mes yeux. En attendant le 1er juillet, je reste concentré sur ma saison car je suis encore joueur de Charleroi et j’aimerais terminer ma carrière sportive sur une note positive », conclut Axel Hervelle.

Source: Belga