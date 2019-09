Crocky Cup – Anderlecht, Saint-Trond et Eupen se hissent difficilement en huitièmes de finale

Anderlecht s’est qualifié pour les huitièmes de la Croky Cup de football mercredi au détriment du Beerschot (2-3 après prolongations). Les Anversois ont ouvert la marque par Raphael Holzhauser (19, 1-0) mais Samir Nasri (41e, 1-1) et Pierre Bourdin contre son camp (79e, 1-2) ont porté les Bruxellois au commandement. Loris Brogno a arraché les prolongations que les deux formations ont joué à dix suite aux exclusions de Jorn Vancamp (74e) et de Derrick Luckassen (90e+2). Monté au jeu, Isaac Kiese Thelin a donné la victoire aux visiteurs. Saint-Trond et Eupen ont également décroché leur qualification.

Anderlecht a pris l’initiative de la rencontre sous les coups de sifflet des supporters anversois. Cela n’a pas empêché Nacer Chadli d’hériter de la première occasion de la rencontre mais Jorn Vancamp a sorti le ballon avant qu’il ne passe la ligne (3e). Le rythme dicté par Anderlecht a toutefois vite baissé. Les Rats sont alors sortis de leur camp et l’Autrichien Raphael Holzhauser leur a donné l’avantage (19e, 1-0). C’était mal parti pour les Mauves qui perdaient en plus Vincent Kompany sur blessure (25e).

Le Beerschot menait la danse et Mohamed Halaïmia, qui est entré dans le rectangle à la suite d’un une-deux, a préféré donner le ballon à un équipier en position hors-jeu au lieu de tirer au but (37e). Par contre, Nasri a été plus prompt pour égaliser sur une passe d’Alexis Saelemakers (41e, 1-1).

Pour sa première apparition, Kemar Roofe n’a pas été en mesure d’ajuster son tir en direction de Mike Vanhamel (56e). Par contre, Hendrick Van Crombrugge a dû s’imposer dans un un contre un avec Dylan Saint-Louis (66e). Le raté de l’attaquant congolais du Beerschot allait être suivi par l’exclusion de Van camp (74e, 2 jaunes). Anderlecht pouvait sourire d’autant que Bourdin a dévié dans son but un tir de Saelemaekers (79e, 1-2).

Mais la roue allait une nouvelle fois tourner: Brogno a arraché les prolongations (89e, 2-2) et Luckassen était exclu pour une faute sur Euloge Placca (90e+2).

Anderlecht a entamé les prolongations avec Thelin à la place de Roofe mais c’est Van Crombrugge qui a sauvé son équipe sur une tentative de Brogno (97e). Les Bruxellois ont alors petit à petit repris le dessus et Vanhamel a boxé un coup franc dangereux d’Alexis Saelemaekers (101e). L’ailier anderlechtois a eu plus de chance quand il a glissé le ballon devant le but à Thelin (106e, 2-3).

Face à Cappellen (D2 amateurs), Eupen n’est pas parvenu à inscrire un but et a arraché la qualification aux tirs au but (0-0, tab 3-5). Saint-Trond a émergé dans les prolongations 2-0 face à OH Louvain grâce à Yohan Boli (98e) et à Jordan Botaka, auteur de l’assist sur le premier but (118e).

Source: Belga