VIDEO. Un supporter anglais frappe un cheval de la police montée

La scène a été filmée après la rencontre de Carabao Cup qui voyait s’opposer Southampton et Portsmouth. On y voit un fan pris en chasse par la police montée, qui décide de frapper le cheval sans hésiter. Il est alors coursé, avant d’être immobilisé par le reste des agents de la police britannique.

C’est à la sortie de la rencontre Southampton-Portsmouth, qui s’est soldée par un 4-0 dur à avaler pour les visiteurs, que la scène a eu lieu. Dans une vidéo amateur, sans doute filmée par un autre supporter, on assiste à une altercation entre la police montée et un hooligan. Tandis que l’agent en a après l’individu, celui-ci se montre agressif et donne directement des coups de poing au cheval, qui n’a pourtant rien demandé à personne.

Tandis que l’homme tente de prendre la fuite, il est poursuivi par l’agent et sa monture plus loin de la rue, jusqu’au reste des agents qui interceptent le supporter. L’incident est survenu alors que les supporters des deux camps s’affrontaient à la sortie du match. La police avait pourtant anticipé de potentielles violences, puisque la dernière rencontre entre les deux équipes avaient donné lieu à 5 arrestations et six renvois du stade. Des chiens, des chevaux, des drones et des hélicoptères ont été utilisés pour disperser la foule.