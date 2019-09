Un filtre pour bloquer automatiquement les « dick pics »

Kelsey Bressler était fatiguée de recevoir des « dick pics », ces photos de pénis reçues par la gent féminine sans les avoir convoitées. Cette jeune développeuse a donc créé un algorithme qui permet de bloquer la plupart de ces clichés.

« Je vous demande à tous d’envoyer des photos de votre pénis, ce n’est pas une blague », a expliqué Kelsey pour introduire son projet. Cette demande particulière découle en fait d’un projet qu’elle a tenté de mettre en place afin de se protéger des nombreuses « dick pics » qu’elle a pu recevoir à longueur de temps. « Je teste un filtre en développement qui supprimerait automatiquement les « dick pics » reçues en messages privés. elle seraient immédiatement supprimées et l’utilisateur coupable de cet envoi serait bloqué et supprimé également », a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux.

I'm soliciting dick pics at the handle @showyodiq .

This is not a joke.

I am testing a filter that is under development which will automatically detect dick pics in DMs and handle them on behalf of the user (delete, delete&block).

18+ , consensual, human dicks only please.

— K E L S E Y (@raeBress) September 5, 2019