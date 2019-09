Un ado agresse sexuellement sa mère après avoir vu un documentaire sur les chimpanzés

Alors âgé de 16 ans, un adolescent qui regardait un documentaire sur les chimpanzés s’est mis à faire une série de commentaires sexuels indécents à sa maman, d’une violence sans nom. Il a ensuite joint aux mots les actes et deux ans plus tard, il est jugé pour agression sexuelle au Royaume-Uni.

L’identité de ce jeune homme britannique n’a pas été révélée mais les faits qui lui sont reprochés l’accablent. Il se trouvait devant un documentaire animalier concernant les chimpanzés, « La vie secrète des animaux du zoo », sur Channel 4 au Royaume-Uni le 4 janvier 2018. Sa mère est alors entrée dans la pièce et le garçon de 16 ans n’a pas hésité à lui dire qu’il voulait la violer. Pour justifier ces propos honteux, l’ado explique alors qu’il a vu une vidéo de ses parents et que depuis, il ne peut plus s’empêcher de penser à ça.

Choquée, la mère lui répond alors qu’elle est sa mère et va dans la cuisine « pour le laisser réfléchir à ce qu’il vient de dire ». « Il m’a regardé comme s’il n’avait rien fait de mal », a expliqué la maman. Tandis qu’elle fait la vaisselle, elle se fait alors agresser sexuellement par son fils. « Il est venu par derrière et a mis ses mains en dessous de mon soutien-gorge. Il m’a touché le sein droit et m’a poussé contre le plan de travail, frottant ses parties génitales contre mon corps », témoigne cette mère.

Pas un coup d’essai

Alors qu’elle l’implore d’arrêter, elle réalise qu’elle ne peut rien face à sa force. Elle sent sa respiration dans l’oreille droite. Comme si de rien n’était, le jeune homme s’arrête subitement et retourne vers le salon. Cela laisse l’opportunité à la mère de se barricader et d’appeler la police ainsi que le père de l’enfant, qui est d’ailleurs alors son ex-compagnon. Le garçon fuit la maison tandis que les secours sont au téléphone avec la dame dont l’identité a été préservée, permettant à celle-ci de s’enfermer chez elle et de en plus être en danger.

Le garçon affirmera par la suite qu’il y avait eu une dispute et qu’il avait accidentellement fait sortir la poitrine de son soutien-gorge lorsqu’elle lui avait dérobé son téléphone. Désormais âgé de 18 ans, le jeune homme est également jugé pour avoir montré son pénis à sa petite sœur de 10 ans deux jours plus tôt, lui disant: « Oh, oh, regarde! » Il avait finalement rangé ses parties génitales en entendant sa mère rentrer à la maison. Le procès est encore en cours.