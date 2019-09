Le rappeur 6ix9ine menacé de mort par son ancien gang

Le procès de 6ix9ine s’est ouvert il y a désormais trois jours aux Etats-Unis. Le rappeur américain est accusé d’appartenir à un gang extrêmement violent de New York et a décidé de dénoncer plusieurs membres de son clan pour éviter la prison. Il risque de changer de visage pour ne pas être tué par son ancienne famille.

Arrêté depuis un an par le FBI, le rappeur 6ix9ine est dans de beaux draps. Accusé d’appartenance à un gang, cet Américain a décidé de passer aux aveux pour éviter au maximum la prison. Depuis, il a obtenu le statut de « témoin coopérant » et a donc déjà livré plusieurs de ses anciens camarades de Nine Trey, la branche la plus dangereuse des Gangsta Bloods, un gang de New York.

Un changement de visage

Toutefois, dans ce milieu, ce genre de « traîtrises » se paie cher et le rappeur ainsi que sa famille sont désormais en danger. Cette dernière a d’ailleurs été placée sous la protection de la justice. Pour ce qui est de l’artiste, interprète de morceaux avoisinant le milliard sur la plateforme YouTube, il est possible qu’il change carrément de visage. Daniel Hernandez, de son vrai nom, a la particularité d’être couvert de tatouages de la tête aux pieds.

Ainsi, la justice devrait l’aider à complètement changer de look pour échapper à ses ennemis. Il changerait également sa coupe de cheveux. Maintenant qu’il a pleinement collaboré avec la justice, l’artiste espère passer le moins de temps possible derrière les barreaux. Outre son appartenance à un gang, 6ix9ine a un casier judiciaire déjà bien garni malgré ses 22 printemps.