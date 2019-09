Comment être plus performant et économiser son énergie pendant les semaines chargées

On a tous déjà eu le sentiment de ne pas être assez productif, que ce soit à la maison ou au travail. Cette baisse de régime se fait particulièrement sentir en automne, lorsque notre niveau d’énergie est plus bas. Mais comment arriver au bout de cette fichue check-list ?

Fixez-vous des objectifs réalistes

N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. On a trop souvent tendance à surestimer ce qu'on est capable de réaliser en une journée. Il n'est pas rare que les choses prennent plus longtemps que prévu, en particulier lorsqu'on est tributaire d'autres personnes pour avancer dans son travail. Personne n'aime savoir qu'il reste une liste de choses à faire longue comme le bras avant d'aller se coucher. Épargnez-vous des contrariétés en limitant les objectifs à atteindre et en les réalisant dans les délais souhaités ! Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Utilisez le système 1-3-5 : prévoyez chaque jour une tâche de grande ampleur, trois tâches moyennes et cinq petites ! Vous ne tarderez pas à vous apercevoir que votre check-list n'a plus rien d'une montagne infranchissable.

Planifiez intelligemment vos tâches

Faites-en sorte de rayer au moins une tâche de grande ou de moyenne ampleur de votre liste avant le repas de midi. Après avoir éliminé un élément de la liste, vous vous sentirez déjà un peu mieux. De plus, cela augmentera votre motivation pour réaliser la suite de vos objectifs. Le repas de midi constitue une première pause bien méritée, permettant d’aborder l’après-midi plein d’énergie.

Parfois, une réponse rapide vaut mieux qu’une longue réponse

On a tous vécu ça : ce mail qui reste dans la boîte de réception jusqu’à ce qu’il devienne un peu gênant d’y répondre. On s’en sort parfois avec une formule alambiquée comme « Désolé pour la réponse tardive ». Mais saviez-vous que les gens se satisfont très bien d’une réponse courte pourvu qu’elle soit envoyée rapidement ? Pas besoin d’écrire un roman du moment que vous apportez une réponse à votre collègue dans la demi-heure.

Vous devez envoyer un e-mail dans la précipitation ? Ajoutez la formule standard « Envoyé depuis mon iPhone » à la fin, même si vous êtes devant votre ordinateur. Votre destinataire sera plus indulgent envers votre réponse composée de 2 phrases au lieu de 10. Bien entendu, ce conseil ne vaut pas pour tous les jours, mais il peut montrer son utilité en cas d’urgence.

Apprenez à savoir quand vous êtes performant

Personne n’est au top de sa productivité toute la journée. Certains n’arrivent plus à rien faire une fois que les enfants sont rentrés de l’école, pour d’autres la journée commence vraiment à partir de minuit. Le fait de savoir à quel moment de la journée on est le plus efficace permet d’adapter son emploi du temps en fonction. Faites en sorte de libérer ces moments complètement, afin d’être bien concentré sur la tâche à accomplir. Gardez votre gsm hors de portée lorsque que vous travaillez.

L'inverse est également vrai ! 16 heures, c'est l'heure où vous piquez un peu du nez ? Programmez des pauses à ce moment-là, ou alors des petits travaux qui ne demandent pas beaucoup d'attention ou de réflexion.

Faites bon usage des deadlines

Un délai à respecter, ça ne doit pas nécessairement être une source de stress ! Même pour les tâches qui n'ont pas vraiment de date limite, il est parfois préférable d'en fixer une. Ne laissez donc pas le travail s'accumuler en le repoussant sans cesse, mais assignez à chaque tâche un délai d'exécution et efforcez-vous de le respecter. Ainsi vous serez reconnaissant envers vous-même d'avoir déjà accompli tout ce travail.

