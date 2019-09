WTA Tashkent: Greet Minnen et Alison Van Uytvanck qualifiées de justesse pour le 2e tour

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck, associées, ont franchi de justesse le cap du premier tour du double au tournoi de tennis WTA de Tashkent, une épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, mardi dans la capitale de l’Ouzbekistan. Greet Minnen et Alison Van Uytanck ont battu la Russe Vitalia Diatchenko et l’Ouzbekhe Sabina Sharipova 6-7 (5/7), 7-6 (7/2) et 10/8 au bout de presque deux heures de match (1h57). En quarts de finale, le couple sera opposé à la Slovène Dalila Jakupovic et l’Américaine Sabrina Santamaria (N.3).

Dans le simple, Ysaline Bonaventure (WTA 123), 25 ans, s’est qualifiée mardi pour le deuxième tour en écartant l’Ouzbekhe Akgul Amanmuradova (WTA 447), 35 ans, 6-3, 6-1 et rejoint ainsi Alison Van Uytvanck (N.3), 61e joueuse du monde, et Greet Minnen (WTA 124), 22 ans, au deuxième tour.

Le prochain obstacle d’Ysaline Bonaventure se nomme Sorana Cirstea (N.8), la Roumaine est 96e mondiale et a 29 ans.

Greet Minnen va devoir affronter elle au deuxième tour la tête de série N.1 du tournoi, la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 56), 21 ans, qu’elle rencontrera pour la première fois sur le circuit WTA.

Monica Niculescu (WTA 106), 31 ans, sera l’adversaire d’Alison Van Uytvanck, 25 ans, au deuxième tour. La Roumaine a pris la mesure aisément de l’Ouzbekhe Nigina Abduraimova (WTA 552), 25 ans, bénéficiaire d’une invitation, en deux sets 6-1, 7-5 et 1 heure 21 minutes de jeu. Van Uytvanck et Niculescu en sont à une victoire partout dans leurs confrontations à l’issue de deux duels joués, il y a cinq ans déjà, en 2014.

Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens avait été éliminée d’entrée par la tête de série N.7, la Hongroise Timea Babos, 26 ans, 89e mondiale, en deux sets (6-2, 7-5).

Pour revenir au double, Ysaline Bonaventure, associée à la Japonaise Miyu Kato, a été sortie au premier tour mardi. Le duo s’est incliné sur un double 6-1 face à l’Américaine Carter Hayley et la Brésilienne Luisa Stefani en 39 minutes de jeu.

