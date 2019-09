Mondiaux de cyclisme – La course espoirs raccourcie à cause de la météo

La course espoirs des Mondiaux sur route, programmée vendredi dans le Yorkshire, a été raccourcie en raison des prévisions météo, a annoncé mardi soir l’Union cycliste internationale (UCI). L’heure de départ a été avancée de dix minutes (à 13h00 HB), la distance raccourcie d’un tour sur le circuit final et ramenée à 173,1 km, a précisé l’UCI.

Cette mesure, qui tient compte « des conditions de faible luminosité attendues du fait des prévisions de mauvais temps », a été prise « dans un souci de préservation de la sécurité des athlètes » et aussi pour « s’assurer que les conditions de luminosité seront suffisantes ».

Les coureurs du contre-la-montre espoirs, disputé mardi matin, ont affronté des conditions extrêmes à cause de l’accumulation de la pluie qui a provoqué d’énormes flaques d’eau sur la route. L’après-midi, le départ du contre-la-montre dames a été différé pour permettre d’améliorer l’état des chaussées.

Source: Belga