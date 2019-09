Euro de volley (m) – La Serbie et la France complètent le dernier carré

La Serbie et la France ont décroché mardi les deux derniers billets pour les demi-finales du championnat d’Europe de volley messieurs. La Serbie s’est imposée 3-2 ( 21-25, 25-23, 25-22, 19-25, 15-9) face à l’Ukraine mardi soir au Sportpaleis d’Anvers. L’Ukraine avait éliminé la Belgique en 8e de finale samedi.

Les volleyeurs français se sont eux hissés dans le dernier carré en battant l’Italie 3-0 (25-16, 27-25, 25-14), mardi à Nantes.

La Serbie et la France, championne d’Europe 2015, s’affronteront vendredi à Paris-Bercy pour une place en finale.

La première demi-finale opposera jeudi à Lubljana la Pologne , double championne du monde en titre (2014 et 2018) et la Slovénie, vice-championne d’Europe en 2015.

Lundi, la Pologne, entraînée par Vital Heynen, s’est qualifiée pour les demi-finales en s’imposant contre l’Allemagne 3-0 (25-19, 25-21, 25-18), à Apeldoorn (Pays-Bas).

Les Slovènes ont sorti en quarts la Russie, tenante du titre, à Ljubljana lundi soir, grâce à un succès 3-1 (25-23, 25-22, 21-25, 25-21).

Source: Belga