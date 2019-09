Paul Magnette publie un livre… sur le pain

Habitué des ouvrages politiques, le bourgmestre de Charleroi et candidat à la présidence du PS, Paul Magnette, a livré une autre de ses passions au public: la fabrication du pain dont il a fait un livre: « Le chant du pain », publié à la Renaissance du Livre et illustré par le photographe Jean-Pierre Gabriel.

« C’est une vieille passion depuis une dizaine d’années: faire mon pain, et non pas avec de la levure mais avec du levain, c’est-à-dire de farine et de l’eau qui ont fermenté, comme on l’a fait pendant près de 6.000 ans », a expliqué M. Magnette.

Par ce livre, le socialiste veut donner envie aux gens de faire leur pain eux-mêmes face à l’industrialisation qui a gagné le secteur et à la disparition des boulangeries artisanales.

« C’est une tendance aujourd’hui en plein renversement. On assiste au retour du pain artisanal et du pain fait à la maison », a-t-il souligné.

La réflexion qui soutend ce livre n’est pas seulement gastronomique. Elle est aussi économique: ce type de pain fait vivre une filière qui rassemble l’agriculteur, le meunier et le boulanger. A l’heure actuelle, à peine 11% du blé cultivé en Wallonie sert à la fabrication du pain, a fait remarquer l’ex-ministre-président wallon.

Au-delà, c’est un plaisir que M. Magnette veut faire redécouvrir aux gens, qu’illustre le « chant du pain » qui sort du four.