Elle démissionne de son job pour pouvoir retrouver son chien

Une femme qui était tellement bouleversée par la perte de son chien, a quitté son job pour partir à la recherche de son animal de compagnie, selon Metro UK. Elle l’a retrouvé après 57 jours de recherche.

Carole King profitait en effet d’une escapade au Glacier Lake National Park, dans le Montana, avec son mari et son border collie Katie, le 20 juillet dernier, lorsque ce dernier s’est échappé de l’hôtel.

Carole et son mari ont passé des heures à chercher le chien, mais en vain. Pendant des semaines, elle a envoyé des annonces sur les réseaux sociaux, collé 500 affiches et même installé des caméras avec détecteur de mouvement dans les zones où le chien avait été aperçu. Mais en vain.

Elle a donc décidé de démissionner de son travail pour consacrer tout son temps à la recherche de Katie, qui, selon Carole, a fui leur hôtel après avoir été effrayée par une tempête.

C’est un coup de chance qui lui a permis de retrouver son chien après 57 jours de recherche. Alors qu’elle distribuait des flyers, « une dame est venue vers moi en me montrant un arbre. ‘Est-ce votre chien?’, me demande-t-elle. Je me retourne et je reconnais Katie. »

L’émotion était telle que « les gens sont sortis de leurs véhicules pour nous enlacer. Je pense que tout le quartier était au courant. »

Emmenée chez le vétérinaire, la chienne avait perdu près de 6 kg, était déshydratée et affamée.