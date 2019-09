Autriche : Un glacier détruit pour agrandir un domaine de ski

Les photos dévoilées par WWF de pelleteuses détruisant le glacier du Pitztal en Autriche suscitent de nombreuses réactions et soulèvent de multiples interrogations.

Les scientifiques s’inquiètent de plus en plus de la disparition des glaciers, notamment dans les Alpes. Selon une étude de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, les quelque 4.000 glaciers alpins risquent de fondre de plus de 90 % d’ici à la fin du siècle si rien n’est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.

Des pelleteuses à 3.000 m d’altitude

Dans ce contexte, alors que des funérailles symboliques viennent d’être organisées pour le Pizol, un glacier suisse disparu, des photos prises par WWF scandalisent de nombreux internautes. Elles montrent deux pelleteuses en train de détruire le glacier de Pitztal, le plus haut glacier du Tyrol, en Autriche. L’objectif ? Façonner les pentes et combler les crevasses en vue de la prochaine saison de ski, selon le site Montagnes Magazine.

Incroyable, révoltant… mais vrai. Des pelleteuses sont en train de détruire une partie du glacier du Pitztal en Autriche, pour étendre un domaine skiable. Cette photo a été prise fin août à plus de 3000 mètres d’altitude par le WWF. pic.twitter.com/deoiBgTNTY — Hugo Clément (@hugoclement) September 23, 2019

Des dizaines d’hectares de glace menacés

Non loin de là, il y a également eu un autre chantier à la station de Wildspitzbahn à 3.440 m d’altitude. Le but serait de préparer les travaux en vue de fusionner des glaciers Pitztal-Ötztal et les domaines qui y sont rattachés. Dans le cadre de ce projet, il est prévu que 64 hectares du glacier soient nivelés pour faire des pistes de ski et que 1,6 hectare de lace soit retiré pour permettre la construction de nouveaux bâtiments.

Neue @wwfaustria-Bilder zeigen den Ausbauwahn des Wintertourismus mit Großbaustellen auf über 3.000 Metern Höhe. Wir fordern einen umfassenden Gletscherschutz ohne Ausnahmen! Weitere Infos gibt es hier > https://t.co/ftPTbYilIt #Gletschersterben #Tirol #Pitztal #SeelederAlpen pic.twitter.com/5S3WHPBDMT — WWF Austria (@wwfaustria) September 2, 2019

« C’est à l’image de la destruction de la forêt amazonienne »

« Ce qui se passe est unique selon moi, je n’avais jamais vu cela. C’est à l’image de la destruction de la forêt amazonienne. Nous allons droit dans le mur, et allons le payer. L’homme ne tire pas les leçons du passé. Les stations se créent des contraintes économiques, qui passent bien avant l’écologie. Le système n’est pas prêt à changer, à intégrer la question environnementale », a déclaré à Montagnes Magazine le glaciologue Sylvain Coutterand.