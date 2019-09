Un serial killer coréen retrouvé après 30 ans ne sera pas jugé pour ses crimes

Il s’agit d’une traque qui aura passionné les Sud-Coréens durant de nombreuses années. Le serial killer qui a commis 9 viols suivis de crimes entre 1986 et 1991 a finalement été retrouvé par les autorités. Toutefois, ce dernier, déjà derrière les barreaux pour d’autres faits, ne sera pas jugé pour ces crimes car cela fait plus de 20 ans qu’ils ont eu lieu.

Cette traque avait inspiré le film « Memories of Murder », réalisé par le cinéaste Bong Joon-ho en 2003. Un homme était recherché pour le viol et le crime de neuf personnes, âgées entre 13 et 71 ans. Entre 1986 et 1991, elles ont été enlevées sur des sentiers sillonnant les rizières ou les montagnes, puis violées et étranglées. Les corps, retrouvés dans l’eau, sous des branchages ou du foin, étaient ligotés avec les propres vêtements des victimes.

Vu la sordidité de l’affaire, l’enquête qui avait été mise en place était digne de celle des plus grands criminels. 21.000 personnes avaient été ciblées par les autorités et 20.000 empreintes avaient été comparées, mobilisant des dizaines de milliers de policiers. Pourtant, aucune réponse n’avait pu être trouvée dans ce dossier, jusqu’au mois de juillet de cette année lorsque des échantillons d’ADN prélevés sur des sous-vêtements ont été comparés avec des données génétiques de personnes détenues.

Retrouvé en prison

C’est de cette façon que les autorités ont retrouvé la trace de Lee Chun-jae, l’auteur de ces meurtres monstrueux. Les médias affirment d’ailleurs que la police avait souhaité l’auditionner en 1994 mais ne l’avait pas fait à cause d’un souci de coopération policière. Depuis qu’il a été identifié, l’homme de 56 ans a été interrogé deux fois nie les faits. Il est d’ores et déjà condamné à vie pour le viol et le meurtre de sa belle-sœur en 1994. Etant donné que les faits datent d’il y a plus de 20 ans, il n’a pas pu être jugé pour ces derniers à cause d’une prescription.

De leur côté, les autorités ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes pour avoir pris autant de temps à venir à bout de cette enquête. Ils ont promis de découvrir la vérité « avec un sens de la responsabilité historique ». « Memories of Murder » reste une adaptation qui a désormais été rattrapée par la réalité.