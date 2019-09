Mobilisation pour que la petite Luna puisse avoir une vie normale

View this post on Instagram

Was 48 hours of labor and mom was exhausted! And then… the surprise! Was something different on my little face and everybody in the room was shocked! Doctor looked at my mom and said that was a Birthmark, but he didn’t know about the existence of “Congenital Melanocytic Nevus”, neither my mom and my dad 🌜🌛🌜🌛🌜🌛🌜🌛🌜🌛🌜 🌜🌛🌜🌛🌜 Foram 48 horas de trabalho de parto e mamãe estava exausta! E então… a surpresa! Tinha algo diferente no meu rostinho e todos naquele quarto estavam chocados! O médico disse pra minha mãe que era uma mancha de nascença, mas ele não sabia da existência do “Nevo melanocitico congenito”, muito menos minha mãe e meu pai #nevusoutreach #nevus #somostodosluna