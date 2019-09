Depuis le mois de juillet, la Loterie Nationale occupe un bâtiment situé sur la place De Brouckère, en plein cœur de Bruxelles. Vous pouvez y visiter le Lottery Shop. Les tirages étant effectués en direct dans la vitrine, tout le monde peut suivre le processus. Par ailleurs, avec ses recettes, la Loterie soutient chaque année plus de 800 projets.

La Loterie Nationale compte actuellement sept ‘Lottery Shops’ dans différentes villes. « Nous voulons être aussi proches que possible de nos joueurs. Les produits de loterie sont très populaires : nous touchons environ sept millions de joueurs par an et comptons quelque 1,2 million de joueurs chaque semaine », déclarent Petra Vandendriessche (HR) et Jean-François Mahieu (porte-parole). La transparence est importante. Depuis le 3 juillet, les tirages au sort ont lieu dans un bâtiment sur la place De Brouckère, dans le centre de Bruxelles. « Nous avons estimé que nous n’étions pas assez visibles et avons voulu changer les choses à cet égard. Autrefois, les tirages avaient lieu dans un studio et il fallait introduire une demande pour y assister, tandis qu’à présent, ils se déroulent dans la vitrine de notre nouveau bâtiment. Cette innovation semble très appréciée : les passants s’arrêtent pour observer, ce qui crée une dynamique positive. Cela nous rend unique en Europe. »

Soutien de projets

La Loterie Nationale soutient plus de 800 organisations. « Nous investissons un quart de notre chiffre d’affaires dans les projets de société. Nos joueurs ont donc non seulement une chance de gagner, mais soutiennent également des projets porteurs de sens. Chaque samedi, lors des tirages à la télévision, nous mettons à l’honneur une bonne cause. » 320 millions € par an sont ainsi réinvestis dans le pays. « La Loterie Nationale attache une grande importance à cette mission sociale. De cette manière, nous nous distinguons des autres sociétés proposant des jeux de hasard. Chez nous, vous pouvez devenir millionnaire avec seulement quelques euros. Mais si vous ne gagnez pas, l’argent est investi dans des projets de société. »

Info

La Loterie Nationale est en pleine évolution et recrute. Des postes sont vacants dans les domaines de l’informatique, des ressources humaines, du retail, du marketing et des finances.

Le 5 octobre, c’est la Journée du Client et vous êtes le bienvenu dans les Lottery Shops.

Le 6 octobre, la Loterie Nationale participe à la Journée Découverte Entreprises ; vous pourrez y découvrir ce que la Loterie a à offrir.

www.loterie-nationale.be