Les employeurs belges se préparent à recruter

Selon le dernier Baromètre ManpowerGroup, l’activité de recrutement en Belgique devrait s’intensifier au cours du 4e trimestre de 2019. Les intentions de recrutement sont positives dans les trois régions.

Sur les 751 employeurs belges sondés, 7 % envisagent de renforcer leurs effectifs d’ici la fin de l’année 2019 alors que seulement 1 % d’entre eux prévoient de les réduire. Les effectifs devraient rester stables dans neuf entreprises sur dix.

Les perspectives d’emploi sont encourageantes en Flandre (+7 %) et en Wallonie (+6 %) et plus prudentes à Bruxelles (+4 %). Les employeurs des grandes (+29 %) et des moyennes (+20 %) entreprises affichent les intentions de recrutement les plus optimistes.

Fossé entre l’offre et la demande

« Selon le dernier rapport du Conseil Supérieur de l’emploi, 61.000 emplois nets devraient être créés en Belgique en 2019, une augmentation similaire à l’an dernier (62.000 emplois) », indique Philippe Lacroix, Managing Director de ManpowerGroup BeLux.

« Mais le rapport prévient à juste titre que cette croissance devrait s’affaiblir en 2020 et 2021 si des mesures ne sont pas prises aux différents niveaux de pouvoir pour réduire le fossé entre l’offre et la demande sur le marché du travail. Sur le terrain, nous sommes confrontés quotidiennement à ces difficultés de recrutement, sur un marché où le candidat (qualifié) dicte sa loi », explique encore M. Lacroix.