Thomas Cook – Thomas Cook met fin à ses activités avec effet immédiat

Le voyagiste britannique Thomas Cook cesse ses activités avec effet immédiat, a annoncé lundi vers 0h00 du matin l’autorité britannique pour l’aviation civile (CAA), selon l’agence de presse britannique Press Association (PA). Les discussions tardives de Thomas Cook avec ses créanciers et son actionnaire chinois Fosun n’ont pas abouti au sauvetage du tour-opérateur indépendant le plus vieux du monde.

Le patron de Thomas Cook a déclaré que la faillite du groupe causait « un profond regret » et a présenté ses excuses aux « millions de clients et milliers d’employés » de la société, rapporte PA.

Cette faillite présente en effet un risque de perte d’emploi pour 22.000 employés du groupe, dont 9.000 au Royaume-Uni.

Les autorités britanniques devront en outre immédiatement organiser le rapatriement de 150.000 touristes britanniques. Près de 10.000 Belges sont aussi concernés par la situation du tour-opérateur.

