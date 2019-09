Thomas Cook: Londres entame son « opération Matterhorn »: 14.000 vacanciers seront rapatriés lundi

L’autorité britannique de l’aviation civile (CAA) a entamé lundi son « opération Matterhorn », soit le rapatriement des clients du tour-opérateur Thomas Cook dont la faillite a été confirmée dans la nuit. Rien que ce lundi, 14.000 voyageurs britanniques devraient regagner leur île. D’après The Daily Mail, plus de 160.000 Britanniques sont actuellement en vacances avec Thomas Cook, le plus ancien tour-opérateur du monde. L’opération de rapatriement, qualifiée de la plus importante menée en temps de paix, a rapidement débuté. La dernière d’importance en date remonte à 2017, lors de la faillite de la compagnie aérienne Monarch Airlines, lorsqu’il avait fallu ramener 110.000 touristes via 38 avions.

Selon la BBC, 45 charters seront nécessaires pour l’opération. Quarante-six liaisons seront assurées ce lundi, des informations que ne confirme toutefois pas le ministère de la Mobilité. La facture de cette opération baptisée « Matterhorn », du nom d’une campagne de bombardement américaine lors de la deuxième guerre mondiale, devrait peser 112 millions d’euros (100 millions de livres) pour les contribuables britanniques, selon l’estimation du gouvernement. Pour éviter la faillite, Thomas Cook avait demandé une aide au gouvernement britannique de 150 millions de livres, qui lui a été refusée par Boris Johnson.

Thomas Cook a débuté ses activités en 1841 à Leicester par des voyages en train. L’entreprise a connu une croissance rapide et s’est vite lancée dans la navigation puis l’aéronautique.

Source: Belga