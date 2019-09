Thomas Cook – Les vols devraient reprendre mardi en Scandinavie

Les vols opérés par Thomas Cook Airlines Scandinavia devraient reprendre mardi en dépit du dépôt de bilan du voyagiste britannique Thomas Cook, a affirmé Ving, la filiale de Thomas Cook Group en Norvège et Suède. Les autres filiales scandinaves de Thomas Cook Group – dont Tjaereborg, Globetrotter et Spies – devraient aussi continuer leurs opérations, selon la déclaration,

« Puisque nous sommes des parties indépendantes et rentables du groupe, nous sommes en mesure de continuer nos opérations avec le soutien de nos banques, créantiers et garants », a indiqué M. Magnus Wikner, directeur exécutif de Thomas Cook Northern Europe.

Les clients de Thomas Cook au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède devraient pouvoir à nouveau prendre l’avion vers et depuis leur destination de vacances.

Environ 6.500 personnes sont concernés dans cette région du monde par la faillite du tour-opérateur déclarée dans la nuit de dimanche à lundi.

