Thomas Cook – Brussels Airlines annule deux vols aller-retour vers la Tunisie prévus mardi

« En raison de la situation financière difficile de Thomas Cook Belgique, Brussels Airlines annule deux vols aller-retour demain (mardi) le 24 septembre », a annoncé lundi soir la compagnie aérienne. Il s’agit de vols vers la Tunisie. Seuls des vols que Brussels Airlines opère exclusivement pour le compte du tour-opérateur sont concernés, à savoir SN3881 Bruxelles-Enfidha, SN3882 Enfidha-Bruxelles, SN3885 Bruxelles-Djerba et SN3886 Djerba-Bruxelles. Les vols aller devaient transporter environ 190 passagers et les vols retour environ 350.

La compagnie aérienne belge justifie ces annulations par « la situation financière difficile de Thomas Cook Belgique » et le fait que « le tour-opérateur ne peut pas honorer ses arriérés de paiement des dernières semaines ».

Brussels Airlines présente ses excuses pour les désagréments et renvoie les clients touchés vers Thomas Cook. Elle « travaille actuellement sur son plan de vol pour les semaines et les mois à venir et informera les clients dès que possible », ajoute-t-elle.

Le pionnier des voyagistes, le britannique Thomas Cook, a brutalement fait faillite lundi. En Belgique, le groupe a annoncé que ses activités restaient opérationnelles pour le moment mais les conséquences précises de ce dépôt de bilan ne sont pas encore connues.

Près de 10.000 Belges sont actuellement en vacances via un voyage réservé par Thomas Cook Belgique.

A l’étranger, plusieurs autres vols ont été annulés. C’est notamment le cas de tous les départs en vacances prévus mardi depuis les Pays-Bas organisés par la division néerlandaise de Thomas Cook.

