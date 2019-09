Le Hongrois Daniel Zsori, 18 ans, a remporté le Prix Puskas du plus beau but de l’année lundi soir lors de la soirée de gala des Best FIFA Football Awards à la Scala de Milan. Le jeune joueur hongrois a été récompensé pour son retourné avec Debrecen.

Les deux autres finalistes étaient Lionel Messi (FC Barcelone) pour son lob contre le Betis et le Colombien Juan Fernando Quintero (River Plate) pour son coup franc.

Source: Belga